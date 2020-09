Avec sept joueuses belges présentes dans le tableau final de l’US Open, Johan Van Herck, capitaine de notre équipe de Fed Cup, a passé de nombreuses heures devant son petit écran les dix derniers jours. Et comme on pouvait le penser, la dernière fille en lice se nomme Elise Mertens qui a sorti un grand match pour éliminer Sofia Kenin, quatrième mondiale.

"Sur papier, une rencontre face à Sofia Kenin n’est pas facile", explique Johan Van Herck. "On parle d’une fille qui sait jouer au tennis et qui a remporté l’Australian Open en janvier dernier. Voir Elise éliminer l’Américaine, c’est une belle performance. Qu’il faudra reproduire car le prochain défi qui attend Elise ne sera pas simple. Victoria Azarenka reste sur une victoire au tournoi de Cincinnati et quand elle pratique son meilleur tennis, la Biélorusse est l’une des meilleures joueuses du circuit. Mais je suis certain qu’Elise va se présenter avec un bon plan de jeu face à l’ancienne numéro 1 mondiale."