Jeudi soir dans une Lotto Arena qui pouvait encore accueillir du public, Johan Van Herck, capitaine de nos équipes de Coupe Davis et de Fed Cup, était installé au bord du court. Pas sur un banc à côté de l’arbitre mais au premier rang dans le box de la fédération. Celui qui travaille depuis quelques semaines à la Mouratoglou Academy avait tronqué ses habituels short et t-shirt de coach pour un pantalon et une chemise. Ce qui ne l’a pas empêché de vivre intensément les rencontres de nos compatriotes Zizou Bergs, David Goffin et le duo Gillé-Vliegen. Comme à son habitude, on l’a vu à plusieurs reprises lever le poing pour encourager nos représentants. Chasser le naturel, il revient au galop. Une fois la soirée terminée, le natif de Herentals analysa les prestations de ses joueurs de l’équipe nationale et du jeune Zizou Bergs qu’il a coaché dans le passé pendant plusieurs mois.