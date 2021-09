Sous la canicule paraguayenne, l’équipe belge de Coupe Davis a eu chaud, au sens propre comme au sens figuré. Menés 2-0 face à la Bolivie après les défaites de Ruben Bemelmans et Zizou Bergs, samedi, nos compatriotes ont renversé la vapeur dimanche grâce aux succès du duo Vliegen-Gillé en double et de Michael Geerts puis Ruben Bemelmans en simple. Un retournement de situation dont l’origine vient de l’état d’esprit qui habite cette team sous la houlette de Johan Van Herck qui était privé pour l’occasion de David Goffin et Kimmer Coppejans.

(...)