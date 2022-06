Le club, qui effectuera son retour parmi l'élite du football belge la saison prochaine, l'a annoncé jeudi. Bolat, 33 ans, évoluait depuis 2020 à La Gantoise, jouant 25 matchs de championnat cette saison avant de perdre sa place au profit de Davy Roef en début d'année. Avant cela, il avait porté les couleurs de plusieurs autres clubs belges: Genk (2005-2009), le Standard (2009-2013), le Club Bruges (2015-2016) et l'Antwerp (2017-2020), remportant deux fois le championnat, en 2009 et 2016. Il a également défendu les buts de Porto, de Kayserispor, de Galatasaray et d'Arouca.

Le gardien compte 12 présences en équipe nationale turque.

Champion en 1B, Westerlo retrouvera la Jupiler Pro League la saison prochaine après cinq saisons.