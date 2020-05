Justine Henin est la 9e meilleure joueuse de tous les temps selon un média américain © Belga Tennis N. Ch.

"Tennis Channel", spécialisé dans la balle jaune, a dressé son top 10 des meilleures joueuses de tennis de tous les temps. Sans grande surprise, Serena Williams trône en tête de ce classement grâce à ses 23 titres en Grand Chelem conquis en simple. Elle devance Martina Navratilova, Steffi Graff, Chris Evert et Billie Jean King. Aux portes de ce top 5, on retrouve Margaret Court, juste devant Monica Seles, Venus Williams et... Justine Henin. Maria Sharapova referme ce top 10.



Du haut de ses 7 titres du Grand Chelem (et son sacre olympique à Athènes), notre compatriote se glisse donc parmi les légendes de son sport.