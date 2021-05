Ancien entraîneur à succès de Justine Henin pendant sa carrière (quatre Roland-Garros, deux US Open et un Open d’Australie), Carlos Rodriguez, après une décennie à offrir son savoir à la Potter’s Wheel International Tennis Academy en Chine, est revenu au pays. Et un retour en Belgique ne pouvait signifier qu’une nouvelle collaboration avec son ancienne protégée qui cherchait pour son académie à Limelette un nouveau directeur sportif pour remplacer Olivier Jeunehomme qui va consacrer plus de temps à la joueuse danoise Clara Tauson. Le duo magique du tennis belge est donc reformé pour offrir leur expérience à tous les joueurs qui passeront les portes de l’académie Justine Henin.