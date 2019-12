Justine Henin est admirative de la saison de Rafael Nadal, de Novak Djokovic et de Roger Federer qui défient toujours le temps.

Justine Henin, qui a été surprise par l’annonce du retour de Kim Clijsters, n’envisage pas une seconde de reprendre la vie de joueuse sur le circuit. Maman, elle refuse également pour le moment de suivre une joueuse aux quatre coins du monde. Néanmoins, le tennis fait partie intégrante de sa vie. Non seulement, elle gère son académie basée à Limelette, mais, de plus, elle garde un œil avisé sur les rencontres ATP et WTA.

(...)