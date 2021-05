Quand on associe les mots Belgique, tennis et Roland-Garros, il est impossible de ne pas penser à Justine Henin. Lauréate à quatre reprises (2003, 2005, 2006, 2007) du Grand Chelem français grâce à un jeu tout en variété qui collait parfaitement à la terre battue et à un revers à une main qui est devenu une marque déposée, la Rochefortoise est passée de l’autre côté de la barrière depuis sa retraite sportive. Et 2021 ne dérogera pas à la règle. Pendant les quinze jours du deuxième Majeur de la saison, on retrouvera l’ancienne numéro un mondiale comme consultante sur France Télévisions. Depuis la terrasse surplombant le court Philippe Chatrier, Justine Henin analysera les rencontres et donnera son avis sur les prestations des stars du circuit. Un jeu auquel elle a déjà joué à quelques jours du début du tournoi.

1) Rafael Nadal: "L’ étau se resserre, mais il demeure le grand favori"