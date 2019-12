Le circuit WTA est l’objet tantôt d’analyses les plus sombres tantôt d’éloges. Les mêmes joueuses sont décrites comme les plus faibles de l’histoire de la WTA et comme les plus puissantes. Certains regrettent l’époque des Henin, Clijsters, Serena et Venus Williams, Sharapova et autres Mauresmo. Ces patronnes ont toutes été charismatiques. Depuis la chute de Maria Sharapova, Serena Williams s’est sentie un peu seule.

"Moi, je ne pense pas que le circuit féminin soit plus faible qu’avant, mais il est plus indécis. Les joueuses continuent à progresser physiquement. Le jeu est devenu plus stéréotypé. Je vois moins de variétés dans les échanges."

(...)