Le Russe Karen Khachanov (ATP 19), vainqueur du tournoi en 2018, a été éliminé dès le premier tour du Masters 1000 de Paris (dur/3.901.015 euros), lundi, par Alejandro Davidovich (ATP 63). L'Espagnol, issue des qualifications, s'est imposé 6-3, 2-6, 6-2.

Avec l'élimination de Khachanov, le Masters 1000 de Paris sacrera un lauréat inédit dimanche. Le tenant du titre, Novak Djokovic, mais aussi d'autres vainqueurs récents comme Jack Sock (2017) et Andy Murray (2016), sont en effet absents cette année. Dans le choc de cette première journée, l'ex N.3 mondial Cilic, aujourd'hui 43e, son plus mauvais classement depuis octobre 2013, a battu le Canadien Félix Auger-Aliassime (ATP 21) 6-0, 3-6, 6-3 en 2h27. En soirée, l'Espagnol Pablo Carreno Busta (ATP 15) s'est joué 6-3, 6-2 du Français Hugo Gaston (ATP 161). L'Espagnol rencontrera au tour suivant l'Allemand Jan-Lennard Struff (ATP 35), vainqueur 6-4, 6-2 du Géorgien Nikoloz Basilashvili (ATP 39). Le vainqueur de ce duel entre Carreno Busta et Struff pourrait trouver sur sa route David Goffin (ATP 14). Pour cela, il faut que le Liégeois vienne à bout du Slovaque Norbert Gombos (ATP 105) au deuxième tour.