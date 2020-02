Encore sous le choc de son triomphe face à Garbine Muguruza, l’Américaine Sofia Kenin a expliqué comment elle avait dominé ses émotions lors de cette finale et pourquoi il faudrait compter avec elle sur le long terme.

Ce jeu à 2-2 0-40 dans le troisième set est déjà rentré dans l’histoire du jeu…

"Je me souviens très bien de ce jeu et il restera avec moi pour toujours. Ce jeu fut un tournant : je devais jouer du grand tennis, je l’ai fait et ensuite j’étais comme sur un nuage, prête à mettre la main sur ce magnifique trophée. Je devais prendre mes chances, je devais être courageuse, c’était la seule solution face à une double championne de Grand Chelem. Ce qui m’arrive est incroyable, je suis au paradis."

(...)