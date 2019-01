Elise Mertens (WTA 14) va se trouver sur la route de Madison Keys à Melbourne. L'Américaine, 17e mondiale, sera la prochaine adversaire de la Limbourgeoise au troisième tour de l'Open d'Australie, samedi. Keys, 23 ans, a battu pour sa part, dans la Melbourne Arena, la Russe Anastasia Potapova (WTA 89), 6-3, 6-4. "Cela a été un excellent test pour moi de devoir me sortir de ce mauvais pas dans le deuxième set (NdlR : elle fut menée 3-1 et 0-40 à 3-2)", a-t-elle expliqué.

"Quand vous y parvenez, vous vous dites, même si c'est bizarre, que vous êtes reconnaissante. Je suis vraiment satisfaite de la manière dont j'ai réagi. Ces trois jeux ont été d'une grande importance. Mon nouveau coach souhaite que je sois plus agressive sur le deuxième service adverse et lors des points importants, car lorsque je joue de façon trop prudente, cela se passe mal."

Madison Keys n'a rencontré qu'une fois Elise Mertens jusqu'à présent sur le circuit, à l'US Open en 2017. Elle s'était imposée 6-3, 7-6 (8/6). "Je me rappelle que cela avait été très accroché. Elle reste sur une année et demie fantastique. Je m'attends donc à un match difficile", a ajouté la native de Rock Island, dans l'Illinois, demi-finaliste à Roland-Garros et à l'US Open l'an dernier. "Je vais donc devoir me renseigner et regarder ce qu'elle a fait de bien ces derniers temps lors de ses matches pour monter sur le court avec un bon plan de bataille", conclut-elle.