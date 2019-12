Le Russe Karen Khachanov, 23 ans, et la jeune promesse canadienne Felix Auger-Aliassime, 19 ans, seront en lice au tournoi de tennis ATP 500 de Rotterdam, du 8 au 16 février, tout comme David Goffin, ont confirmé mardi les organisateurs.

"Felix Auger-Aliassime est l'un des plus gros talents du moment", a justifié l'ancien joueur néerlandais Richard Krajicek, le directeur du tournoi. "Avec trois finales ATP cette année (Rio, Lyon et Stuttgart, ndlr), il a effectué d'énormes progrès. A son âge, être déjà 21e mondial est une grosse performance. Karen Khachanov compte quatre titres à son palmarès. Il a déjà été dans le top 10 (ATP 8, aujourd'hui 17e mondial, ndlr) et son potentiel est énorme, il a encore une grosse marge de progression."

Le Russe Daniil Medvedev, le Grec Stefanos Tsitsipas (21 ans), le Français Gael Monfils, David Goffin, le Canadien Denis Shapovalov (20 ans), le Suisse Stan Wawrinka, le Bulgare Grigor Dimitrov, l'Espagnol Roberto Bautista Agut, l'Italien Fabio Fognini et le jeune italien de 18 ans Jannik Sinner sont confirmés aussi dans le tableau final.