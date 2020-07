Kim Clijsters qui bat la championne de l’Open d’Australie, c’est en fait à peine une surprise. On l’avait senti lors de ses deux tournois de reprise à Monterrey et Dubai lors de ses défaites face à Garbine Muguruza et Johanna Konta : l’ex-retraitée des courts avait bel et bien les capacités pour vite retrouver son niveau de jeu et donc les victoires. Aux États-Unis, à White Sulphur Springs, elle en a fait la démonstration en dominant Sofia Kenin lors du World Team Tennis, assurant la victoire de son équipe New York Empire face aux Philadelphia Freedoms.

(...)