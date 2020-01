En 2005, notre compatriote avait servi de guide pour la petite américaine sur le tournoi de Miami.

A la veille de la finale dames, la WTA a fouillé dans ses archives et a trouvé une chouette vidéo où on voit en 2005, notre compatriote Kim Clijsters, star du circuit à l’époque, faire découvrir pendant toute une journée les coulisses du tournoi de Miami à une petite fille de six ans passionnée de tennis. Cette petite tête blonde, c’était tout simplement Sofia Kenin qui va participer ce samedi matin à sa première finale du Grand Chelem après un magnifique parcours à Melbourne.

Dans ce petit reportage, Kim Clijsters prédit un grand avenir à sa petite compagne du jour quand elles croisent Andy Roddick : « C’est Sofia, Elle a six ans et elle sera une grande joueuse. Qui sait, elle pourrait être l’une des futures stars du tennis.»

Kim ne pensait certainement pas si bien dire. Et il serait magnifiue que les deux joueuses s’affrontent dans quelques semaines quand l’ancienne numéro 1 mondiale aura réalisé son come-back sur le circuit.