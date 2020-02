TennisEdito Kim Clijsters de retour: des projets plutôt que des souvenirs Miguel Tasso

Le plus impressionnant dans l’improbable come-back de Kim Clijsters est, assurément, sa force mentale. Peut-on imaginer défi plus exigeant que de revenir au plus haut niveau dans un sport universel à l’âge de 36 ans et après sept ans d’absence ? (...)