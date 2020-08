Invitée au tournoi de Cincinnati, qu’elle a remporté en 2010, et à l’US Open, Kim Clijsters est bien arrivée à New York où les deux compétitions se disputeront pour permettre aux joueurs et joueuses de rester dans la même bulle. La Limbourgeoise via les réseaux sociaux à faire connaître sa joie de retrouver le stade Arthur Ashe où elle tentera de briller comme lors de ses première et deuxième carrières.

“Quelle vue ! Mon équipe et moi sommes ravis d’être ici. Merci à l’USTA (NdlR : la fédération américaine de tennis) et à l’organisation du tournoi de Cincinnati pour tout leur travail acharné et leur protection !”, a déclaré Kim Clijsters en postant sur Instagram une photo d’elle et son équipe dans l’enceinte principale de l’US Open où elle s’est imposée en 2005, 2009 et 2010.