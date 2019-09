Kim Clijsters, 36 ans, a annoncé jeudi qu'elle fera son retour sur le circuit WTA en 2020.

L'ancienne numéro 1 mondiale, lauréate de 41 tournois dont 4 levées du Grand Chelem, a dévoilé ses motivations dans une interview exclusive pour WTA Insider Podcast.

"Je n'ai pas le sentiment de vouloir prouver quoi que ce soit. Pour ma part, c'est le défi qui prime", a-t-elle expliqué.

"J'ai des amis qui diraient 'je veux courir le marathon de New York avant d'avoir 50 ans. En ce qui me concerne, j'aime toujours jouer au tennis. Lorsque je suis présente à une levée du Grand Chelem pour participer à l'épreuve des Légendes, si quelqu'un demandait de taper quelques balles, je serais la première à répondre oui. Je serai la sparring-partner de ses entraînements pour la journée. J'aime encore tellement jouer. L'amour du sport est toujours là. Mais la vraie question est évidemment de savoir si je suis capable de produire le niveau que j'aimerais atteindre et auquel je voudrais figurer avant de rejouer au niveau des meilleures joueuses du monde", a-t-elle ajouté.

"Je le répète, je n'ai pas le sentiment d'avoir quelque chose à prouver, mais j'ai envie de relever ce défi et je veux à nouveau être forte. Ce sera mon marathon à moi. C'est là que je dis 'OK. Essayons'", a-t-elle conclu.

"La motivation est intérieure, je sens que c'est ce que je dois faire"

Kim Clijsters va entamer ces prochaines semaines un travail tennistique plus en profondeur pour mieux se situer en vue de son retour sur le circuit annoncé jeudi à la surprise générale.

"La motivation est surtout intérieure. Et je sens que c'est ce que c'est ce que je dois faire. Maintenant, je ne sais pas du tout situer où j'en suis et c'est très difficile pour l'instant de me comparer à d'autres joueuses", a expliqué la Limbourgeoise. "Bien sûr, des filles comme Serena Williams, Victoria Azarenka, Mandy Minella ou Tatjana Maria peuvent servir d'exemple, mais pas plus que l'ensemble des femmes qui se remettent à travailler après avoir été maman, dans n'importe quel domaine. La movitation vient surtout de moi."

Un processus qui s'est installé petit à petit dans la tête de Kim Clijsters qui veut revenir sur le circuit en 2020, dès janvier. "Je n'ai pas de moments déclics où je me suis dit que je revenais, c'est une combinaison de plusieurs facteurs et d'évènements. J'en ai beaucoup discuté aussi avec mon entourage et mon équipe, mon agent, Bob. Je ne peux pas situer un moment décisif. L'objectif est de revenir à un certain niveau, j'ai travaillé beaucoup physiquement et les prochaines semaines seront axées sur le tennis. Je suis curieuse de voir comment cela va se passer, car c'est nouveau pour moi. J'espère que je vais retrouver un niveau raisonnable. Je veux pouvoir y aller à 100%, mais il faut voir comment mon corps va réagir, à 36 ans, et après avoir eu trois enfants. Encore une fois je communique beaucoup avec mon équipe autour de moi."

Kim Clijsters espère pouvoir être à l'Open d'Australie, la première levée du Grand Chelem de la saison, mais sans certitude. "Il y a toujours un doute sur les capacités physiques, c'est pour cela que l'on va lentement. Et je ne pense pas beaucoup plus loin. Bien sûr, si des choses sont possible comme jouer le double, les JO de Tokyo, j'irai, mais tout cela est encore très loin et je ne peux pas y penser maintenant."

Ses victoires en Grand Chelem permettent à Kim Clijsters de bénéficier d'un nombre illimité d'invitations, ce qui va lui permettre de définir un programme à la carte. "Je dois trouver un coach à présent", a lâché aussi Kim Clijsters. "Carl Maes est toujours très impliqué dans le processus, mais il n'est pas possible pour lui d'être tout le temps là. C'est plus un coach mental. Je suis ouverte à tout, mais c'est sûr que c'est un élément à définir ces prochaines semaines."