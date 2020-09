Pour son retour, la Belge va devoir montrer son meilleur visage dès le premier tour.

Il faudra à Kim Clijsters la confiance de la triple championne de l’US Open qu’elle est pour déjà se sortir de son premier tour. De retour à New York en tant que joueuse pour la première fois depuis 2012, la Belge a hérité d’Ekaterina Alexandrova pour fêter son come-back. Mais la Russe de 25 ans, pas très connue du grand public, n’est pas un bon tirage. Aujourd’hui 29e joueuse mondiale, elle a commencé sa saison par un titre à Shenzhen avant d’atteindre le troisième tour à Melbourne et les demi-finales à Saint-Pétersbourg. Joueuse puissante, capable de tenir une sacrée cadence à l’échange et de contrer avec beaucoup d’efficacité, elle a de quoi gâcher la fête de Clijsters.