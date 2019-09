Kim Clijsters, 36 ans, a annoncé jeudi qu'elle fera son retour sur le circuit WTA en 2020.

L'ancienne numéro 1 mondiale, lauréate de 41 tournois dont 4 levées du Grand Chelem, a dévoilé ses motivations dans une interview exclusive pour WTA Insider Podcast.

"Je n'ai pas le sentiment de vouloir prouver quoi que ce soit. Pour ma part, c'est le défi qui prime", a-t-elle expliqué.

"J'ai des amis qui diraient 'je veux courir le marathon de New York avant d'avoir 50 ans. En ce qui me concerne, j'aime toujours jouer au tennis. Lorsque je suis présente à une levée du Grand Chelem pour participer à l'épreuve des Légendes, si quelqu'un demandait de taper quelques balles, je serais la première à répondre oui. Je serai la sparring-partner de ses entraînements pour la journée. J'aime encore tellement jouer. L'amour du sport est toujours là. Mais la vraie question est évidemment de savoir si je suis capable de produire le niveau que j'aimerais atteindre et auquel je voudrais figurer avant de rejouer au niveau des meilleures joueuses du monde", a-t-elle ajouté.

"Je le répète, je n'ai pas le sentiment d'avoir quelque chose à prouver, mais j'ai envie de relever ce défi et je veux à nouveau être forte. Ce sera mon marathon à moi. C'est là que je dis 'OK. Essayons'", a-t-elle conclu.