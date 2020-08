Après avoir laissé une bonne impression lors de la World Team Tennis où elle a engrangé plusieurs succès dans des matchs jusqu’à cinq jeux, Kim Clijsters a inquiété ses fans avec une petite blessure aux abdominaux qui a empêché la Limbourgeoise de disputer les dernières rencontres de cette compétition par équipes. Invitée au tournoi de Cincinnati puis à l’Us Open, l’ancienne numéro 1 mondiale s’est livrée sur ESPN où elle a tenu à rassurer ses supporters : “Ma blessure va bien et je suis prête pour New York. J’ai vraiment hâte de jouer ces deux tournois. Je n’ai pas joué des matchs complets lors de la WTT, mais j’ai joué beaucoup de sets et cela m’a fait du bien. Jouer à nouveau un tournoi officiel représente la prochaine étape. Ce sera étrange sans les fans dans le stade, mais cela reste un match de tennis.”

Et son retour à la compétition, Kim Clijsters le fait surtout pour elle et pas pour faire plaisir au monde du tennis : “Je ne fais pas ce retour pour le monde extérieur, c’est vraiment pour moi que je le fais. C’est une sorte d’entraînement et c’est ma motivation. Je sens que je peux encore bien jouer au tennis. Si je n’avais pas cette confiance, je n’aurais pas entamé ce come-back.”