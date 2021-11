Grâce notamment aux victoires en simple de Kim Clijsters et en double mixte de Kirsten Flipkens, New York Umpire a remporté lundi sa deuxième victoire en huit rencontres du World Team Tennis. New York Umpire s'est imposé 20-16 contre les San Diego Aviators.

C'est la 3e victoire en huit apparitions en simple pour la Limbourgeoise de 38 ans, qui n'a laissé aucune chance à Coco Vandeweghe, encore 9e mondiale début 2018 mais retombée au 173e rang du classement WTA. Clijsters s'est imposée 5-0, prenant à trois reprises le service de l'Américaine de 29 ans.

Dans la foulée, Kirsten Flipkens et l'Américain Christopher Eubanks se sont imposés 5-4 en double mixte. Les deux joueuses belges sont ensuite montées ensemble sur le court pour disputer le double, qu'elles ont perdu 5-2 contre Vandeweghe et Caroline Dolehide.

Au classement, New York Umpire reste dernier malgré sa victoire et affiche le bilan de deux victoires pour six défaites. Les Springfield Lasers (6v-2d) et les Oranghe County Breakers (5v-23) occupent les deux premières places, synonymes de finale pour le titre à l'issue de la phase de groupes. Il reste quatre rencontres au programme pour la bande à Kim Clijsters et Kirsten Flipkens.

Tous les matchs du World Team Tennis sont joués sur les courts du Indian Wells Tennis Garden, en Californie. La compétition se poursuit jusqu'au 28 novembre.