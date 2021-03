La quadruple championne du Grand Chelem a obtenu une wildcard pour l'édition 2021 de l'Open de Miami, qui se disputera du 22 mars au 4 avril.

Kim Clijsters n'avait plus participé au tournoi depuis 2012. Du côté de l'organisation, on est content de la revoir. "Nous sommes très heureux que Kim revienne à Miami. C'est une joueuse formidable et une personne encore meilleure", a commenté James Blake, directeur du tournoi Open de Miami.

La principale intéressée est également ravie de revenir sur le sol américain: "L'Open de Miami a toujours été une étape préférée en tournée pour moi", a déclaré Kim Clijsters. "J'ai de très bons souvenirs et j'ai également eu d'excellents résultats là-bas".