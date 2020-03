Kimmer Coppejans était le dernier Belge en lice cette semaine avant la mise sur pause du circuit pour 6 semaines au minimum.

L’amateur de la petite balle jaune n’a pas eu beaucoup de destinations pour suivre des matchs jeudi. Seuls les Challengers de Nur-Sultan au Kazakhstan et de Potchefstroom en Afrique du Sud ont offert des matchs à la planète tennis. Et encore, les Français et les Allemands ont déserté le Kazakhstan de peur d’être mis en quarantaine durant 14 jours. Seuls 14 matchs ont été disputés alors que la saison haute arrive tout doucement. Parmi les vainqueurs du jour, on retrouve la trace de Kimmer Coppejans, notre chef de file en Coupe Davis. L’Ostendais a battu le Suédois Elias Ymer 7-6 (4), 1-6, 6-2 pour se hisser en quarts de finale où il devait retrouver le Russe Roman Safiullin (ATP 189).

(...)