Kimmer Coppejans se hisse au 3e tour des qualifications

Tennis

Belga

Kimmer Coppejans disputera le3e et dernier tour des qualifications de l'Open d'Australie, délocalisées à Doha au Qatar à cause de la pandémie de coronavirus. L'Ostendais, 175e joueur mondial, s'est imposé 6-3, 6-4 en 1h29 face à l'Egyptien Mohamed Safwat, 153e mondial et tête de série N.31 des qualifications, mardi au 2e tour.