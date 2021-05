Avec les seuls David Goffin, Elise Mertens et Alison Van Uytvanck présents d’office dans les tableaux principaux de ce Roland-Garros 2021, il faut absolument qu’un ou une Belge sorte des qualifications pour éviter à notre pays la pire liste de départ dans un Grand Chelem depuis l’Australian Open 2014. Cette année-là, à Melbourne, on ne retrouvait que Yanina Wickmayer, Kirsten Flipkens et, déjà, Alison Van Uytvanck au premier tour.