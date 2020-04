La Limbourgeoise est rentrée sur le territoire néerlandais à… vélo.

Passionnée de cyclisme, Kirsten Flipkens profite de la période actuelle pour se faire plaisir et effectuer de belles et parfois longues sorties (jusqu'à 200 kilomètres) à vélo. Une manière aussi de garder la forme en attendant la reprise du tennis. Mais la Limbourgeoise ne s’attendait pas à ce que l'une de ses petites sorties se termine avec une arrestation et une amende comme elle l’explique sur son compte Twitter.

“J’avais demandé un itinéraire aléatoire de 130 km à mon GPS et soudain lors de ma sortie, je me suis retrouvée aux Pays-Bas. Il n’était indiqué nulle part sur mon itinéraire que j’étais entrée aux Pays-Bas, mais quand je l’ai découvert, j’ai immédiatement pris le chemin le plus court pour rentrer en Belgique. Un peu plus tard, la police est arrivée et j’ai été arrêtée comme un criminel avec des sirènes pour me demander de me mettre sur le côté.”

La Limbourgeoise, 77e au classement de la WTA, a reçu une amende pour cette infraction. Mais elle a critiqué la police de Lommel pour une autre raison. “Quinze minutes plus tard, une connaissance est passée par là aussi et elle n’a pas reçu d’amende au même poste frontière, mais seulement un avertissement. Pourquoi ? OK, je ne devais pas être aux Pays-Bas et j’ai commis une erreur, mais la police pouvait être raisonnable et surtout cohérente.”

L’histoire aurait pu se terminer là, si Kirsten Flipkens n’était pas tombée sur un message de la police locale de Lommel qui sur sa page Facebook indiquait qu’on pouvait franchir la frontière entre la Belgique et les Pays-Bas pour rendre visite à son conjoint ou conjointe et lors de balades à cheval.

“Sérieux ? Donc, au lieu de dire que j’ai traversé la frontière sans le savoir et que j’ai immédiatement recherché le chemin le plus court vers la Belgique, j’aurais dû dire que j'étais partie aux Pays-Bas voir mon amoureux ?”, conclut Kirsten Flipkens.