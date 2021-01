Vendredi, Kirsten Flipkens a été contrainte à l'abandon après s'être gravement tordu la cheville au tournoi WTA d'Abu Dhabi. Les images impressionnantes de la blessure ont fait craindre le pire pour la joueuse belge à un mois du début de l'Australian Open.

Mais ce samedi, elle a donné de ses nouvelles via Instagram : "Salut tout le monde, petite update, parce que je n'ai pas encore beaucoup d'infos. Je vais passer des examens supplémentaires dimanche", a-t-elle expliqué avant de remercier tous les gens qui lui ont envoyé des messages de soutien.

Flipkens, qui a d'ores et déjà déclaré forfait pour le double à Abu Dhabi, n'en sait donc toujours pas plus sur la gravité de sa blessure et si la suite de sa saison est en danger. Ce qui ne l'a pas empêché de donner son avis sur les panneaux publictaires qui ont été la cause de sa torsion de la cheville : "Ces panneaux publicitaires devraient être interdits..." Voilà qui clair.