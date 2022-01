Lors du second tour de qualifications, elle a été battue 3-6, 4-6 par l'Australienne Storm Sanders (WTA-132). Le tableau final du tournoi sur surface dur n'affiche donc aucun nom belge. Plus tôt dans la journée, Alison Van Uytvanck (WTA-58) a elle aussi perdu au dernier tour (6-3, 4-6 et 4-6) face à l'Ukrainienne Dayana Yastremska (WTA-99).