La Belge a battu la Serbe Aleksandra Krunic.

La cote de Kirsten Flipkens monte sérieusement à l'approche de la saison sur gazon. La finaliste du tournoi de s'-Hertogenbosch a réussi son entrée sur gazon dans un remake de la finale de l'an passé !

Aux Pays-Bas, elle a battu Aleksandra Krunic au terme d'une bataille en trois sets 6-3, 3-6, 6-1. "A cause de Paris (sa demi-finale en double), je n'ai pas eu beaucoup de temps pour m'entraîner sur gazon. Avant ce match, j'avais joué 2 ou 3 heures seulement depuis mon arrivée vendredi. Samedi, il pleuvait. Mon premier match a été d'un niveau correct. Je ne pense pas qu'il était chouette à voir. Je veux prendre un maximum de temps sur le terrain. C'est important d'avoir des heures sur gazon. Je suis également heureuse d'avoir remporté mon premier match depuis... Muguruza (en Fed Cup en avril). Je veux oublier la terre battue au plus vite. Le gazon reste ma surface préférée. La saison ne dure que 3 ou 4 semaines. Il faut directement s'y sentir bien. Mon jeu s'exprime mieux sur gazon, mais j'aime aussi le dur. Avec mes slices, mes amorties et mes volées, je suis plus à l'aise sur gazon."

Au prochain tour, elle jouera face à l'Ukrainienne Lesia Tsurenko qu'elle a battu à trois reprises lors de leurs 4 duels.