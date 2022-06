Entre les années 2000 et 2010, le tennis belge a vécu au rythme des exploits de Justine Henin et Kim Clijsters. Dans leur ombre, sans atteindre le niveau d’un David Goffin, des garçons comme Xavier Malisse, Dick Norman et les frères Rochus ont réalisé une remarquable carrière. Parmi ce groupe de joueurs, il faut aussi ajouter Kristof Vliegen, qui va fêter ce mercredi ses 40 ans. "Ce sera un jour comme un autre; je n’y pense même pas. Je sais juste qu’on va m’organiser une fête."

Ce garçon entier, attachant, au caractère bien trempé, ancien 30e mondial et vainqueur de Wimbledon en double chez les juniors, revient pour l’occasion sur son passé tout en évoquant son présent et son futur.