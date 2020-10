Sans lui, on ne parlerait certainement pas du tournoi d’Anvers. Pourquoi ? Tout simplement parce que sans lui, la ville portuaire n’aurait jamais accueilli l’ATP 250 qui vivra sa cinquième édition à partir de ce lundi. Lui, c’est notre compatriote Kristoff Puelinckx, fondateur et PDG de la société Tennium, propriétaire de l’European Open. Le Gantois de 50 ans est une personne influente dans le monde du tennis mondial et malgré une situation sanitaire très difficile ces derniers mois, ces dernières semaines, ces derniers jours, il s’est battu pour que les fans belges de tennis puissent voir à l’œuvre les David Goffin, Grigor Dimitrov, Pablo Carreno Busta et consort. L’ancien fondateur de Delta Partners, société spécialisée dans les secteurs des télécommunications, des médias et de la technologie revient sur la création de Tennium et l’histoire du tournoi d’Anvers.

Kristoff Puelinckx, qu’est-ce que Tennium ?