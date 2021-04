Derrière le tournoi ATP 500 de Barcelone en cours se cache un Belge. Qui ? Kristoff Puelinckx, fondateur de la société Tennium, organisatrice de l’événement tout comme du tournoi d’Anvers.

"Ici à Barcelone, on peut avoir 1 000 spectateurs par jour, explique le Gantois. La moitié est composée de sponsors, de VIP et l’autre de supporters. Quand le tournoi se dispute normalement, on peut accueillir 8 000 fans par jour. Mais on ne va pas se plaindre ; c’est déjà pas mal d’avoir du public car il y a beaucoup de tournois qui se disputent devant des tribunes vides."