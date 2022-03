Depuis toutes ces années, on a appris à le connaître : Nick Kyrgios est un peu le bad boy du circuit ATP. Il ne se passe pas un match sans qu’il ne fasse parler de lui pour autre chose que ses amorties.

Preuve en est la nuit dernière lors de son duel avec Rafael Nadal à Indian Wells. Défait par l’Espagnol en trois sets, l’Australien a laissé exploser toute sa frustration en éclatant sa raquette au sol. Problème : cette dernière a rebondi et est partie s’encastrer dans un mur où se trouvait un ramasseur de balle qui est parvenu à éviter l’objet volant de justesse.

Peu après la rencontre, le 132e mondial a envoyé un message au jeune garçon afin de lui présenter ses excuses. On peut également lire sur leur conversation, publiée par Kyrgios sur son compte Twitter, qu’il aimerait lui offrir une raquette. Le ramasseur de balle, qui lui a répondu que tout allait bien, a accepté la proposition.

Plus tôt dans la rencontre, Kyrgios avait déjà échangé quelques mots avec le public et particulièrement avec des jeunes hommes qui le chahutaient. Présent sur un siège à proximité, l’acteur américain Ben Stiller a été pris malgré lui dans leurs échanges. « Est-ce que je lui dis comment il doit agir ? Non ! », a ainsi lancé le joueur en pointant le comédien avec sa raquette.