Propulsée sous le feu des projecteurs à la suite de sa victoire à l’US Open l’an dernier alors qu’elle n’était que 150e mondiale, Emma Raducanu (WTA 13) vit des moments compliqués. Sur les courts, avec deux victoires pour quatre défaites en 2022, et en dehors. La Britannique, éliminée dès son entrée en lice jeudi au 2e tour du Masters de Miami, fait en effet face à une volée de critiques ces derniers jours. On lui reproche de s’occuper plus activement de ses nombreux partenariats que de son tennis.