Avec le temps, on se posait des questions. Nick Kyrgios se serait-il assagi? Cela fait plusieurs mois que l'on entend moins les frasques de l'Australien. Pour les fans de ses piques légendaires, rassurez-vous: il est de retour. Eloigné des terrains en Australie à cause de la pandémie, le 47e joueur mondial s'est payé la tête de Novak Djokovic. Sur le fond, difficile de lui donner tort. Sur la forme par contre, Nick a tout simplement fait ce qu'il fait de mieux: dézinguer à tout va.

Moqueur, Kyrgios n'a pas hésité sur Twitter à tourner en dérision un reportage sur les difficultés rencontrées par les joueurs en quarantaine et leurs revendications portées par le numéro 1 mondial serbe.

"Djokovic est un pion. Je n'ai rien contre Bernie (Bernard Tomic, NDLR), mais sa copine n'a de toute évidence aucun recul. Ces images sont ridicules", a écrit l'intéressé. Ce n'est pas la première fois que le joueur de 25 ans attaque frontalement le Serbe. Lors du fiasco de l'Adria Tour organisé par le Djoker en été, de nombreux cas Covid avaient été détectés. Kyrgios avait alors désigné Djoko comme le principal responsable de ce désastre.

A Adélaïde, Djokovic bénéficie de conditions de quarantaine privilégiées. Tout comme Rafael Nadal, Dominic Thiem, Naomi Osaka ou des soeurs Williams. Le numéro 1 n'avait pas hésité à envoyer une liste de recommandations aux autorités australiennes. Le but: aider les 72 autres joueurs qui sont forcés à rester en quarantaine pendant 14 jours sans s'entraîner dans leur chambre d'hôtel. Novak Djokovic s'était également opposé à l'idée de bénéficier d'un traitement de faveur à Adélaïde, mais aurait dû se plier à la volonté de Craig Tiley et des organisateurs du tournoi.

Visiblement, Kyrgios juge hypocrite la démarche du Serbe. D'autant plus lorsque l'on sait que l'Australie connaît toutes les peines du monde pour garder une situation sanitaire stable. Les plaintes des joueurs et joueuses en quarantaine sont fortement critiquées. L'Australie interdit toujours à ses habitants de voyager à l'étranger à cause des chiffres inquiétants liés au Covid.

Dans ce même reportage, on y voit la petite amie de Bernard Tomic. Elle se plaint de ne pas pouvoir "faire laver ses cheveux". Un geste anodin qu'elle ne semble pas vouloir effectuer elle même sachant qu'elle a besoin de coiffeurs deux fois par semaine.