On aurait aimé vous proposer une rencontre qui sort un peu des sentiers battus mais comment passer à côté de cette rencontre entre Rafael Nadal et Félix Auger-Aliassime ?

Une opposition entre deux générations, une rencontre entre un gaucher et un droitier mais surtout un duel avec un point commun : Toni Nadal.

L'homme qui a façonné le champion aux 13 titres de Roland-Garros est devenu le conseiller du jeune Canadien l'an dernier, en soutien de son entraîneur personnel Frédéric Fontang.

L'oncle de Rafa l'a déjà annoncé : il ne sera pas dans le box ce dimanche sur le court Philippe-Chatrier, en troisième rotation. Pire encore, il ne donnera aucun conseil à son protégé pour battre l'Espagnol. Tout comme il ne donnera aucune astuce à son neveu.

Pour les deux hommes, ce match sera une bonne occasion de se tester. L'Espagnol, en indélicatesse avec son pied, monte en puissance dans le tournoi.

Puissant, doté d'un excellent service et d'un bon coup droit, le Canadien va pouvoir se frotter au maître de la terre battue et ainsi constater les progrès effectués depuis leur première et unique confrontation à Madrid en avril 2019 (victoire de Nadal en deux sets). Le jeune joueur de 21 ans semble avoir franchi de nombreux paliers depuis lors.

Ce duel, un dimanche en milieu d'après-midi sur le court central, risque bien d'attirer la grande foule. Ambiance assurée, donc !