C’est un choc de trentenaires qui nous attend ce samedi après-midi sur le court Philippe-Chatrier. Le Français Gilles Simon, qui a retrouvé un excellent niveau de jeu pour sa tournée d’adieu à la Porte d’Auteuil, va affronter le Croate Marin Cilic dans un duel qui s’annonce épique.

Les deux hommes se sont affrontés à sept reprises sur le circuit ATP. Avec un avantage très net à l’actuel 158e mondial puisqu’il mène la danse avec six victoires ! Un véritable poison…

En Grand Chelem, ils se sont affrontés à trois reprises. Lors de Wimbledon 2007, à l’Open d’Australie 2014 et à l’US Open 2014. Et vous savez quoi ? Ces trois confrontations ont duré cinq sets ! On pourrait donc assister à une lutte sans merci, dans une ambiance survoltée à l’image des deux premiers tours disputés par Gilles Simon.

Gilles Simon, qui est devenu à 37 ans le Français le plus âgé à se qualifier pour un troisième tour, peut-il renverser le puissant Croate ? Honnêtement, ce sera très difficile, l’actuel 20e mondial ayant montré lui aussi de belles choses ces dernières semaines. On peut même penser que ce sera le défi le plus relevé jusqu’ici, la fatigue devant s’accumuler. Mais le natif de Nice a montré qu’il était parvenu à bien récupérer après son match marathon face à Carreno-Busta lors du premier tour. Sur un petit nuage en ce moment et avec le soutien du public, il semble capable de tout.

Réponse lors du match de troisième rotation (pas avant 15h) ce samedi.