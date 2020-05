Suite à l’annonce du Conseil national de sécurité, aucune compétition tennistique n’aura lieu avant le premier août.

Deux jours après avoir connu la joie de la reprise du tennis dans leurs clubs, les fans de la petite balle jaune auront accueilli une mauvaise nouvelle ce mercredi, en milieu d’après midi, avec la décision du Conseil national de sécurité d’interdire toutes les compétitions jusqu’au 31 juillet. Ce qui engendre de facto l’annulation des tournois jusqu’à cette date mais aussi le report de la saison d’interclubs. Et on dit bien report car du côté de l’AFT, on espère encore mettre en place des championnats si les trois coups de la reprise retentissent le premier août.

“Le message est clair : aucune compétition sportive jusqu’au 31 juillet. Et il n’y a pas de distinction entre le monde des amateurs ou des professionnels, expliquait ce mercredi Samuel Deflandre, le secrétaire général de l’AFT. Mais pour nous, cela n’enterre pas la saison des interclubs. Elle est encore possible mais cela va demander de l’organisation et des adaptations. On a créé un groupe de travail qui planche là-dessus au niveau des régions, de la ligue et du national. Les trois niveaux où des interclubs se disputent. On essaie d’accorder nos violons. En connaissant maintenant la date du 31 juillet, on peut partir de celle-ci pour travailler et prévoir la réorganisation des différentes compétitions. Sauf si les choses évoluent négativement. Si les compétitions sont autorisées à partir du premier août, on établira un calendrier entre cette date et le 30 septembre. Bien sûr il y aura des adaptations par rapport à une saison classique et c’est le groupe de travail qui devra mettre sur la table les possibilités qui existeront.”

D’ici-là, seul le tennis récréatif et ludique sera de mise.