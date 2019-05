Les Internationaux de France battent leur plein depuis bientôt une semaine. Et comme chaque année, les terrains se voient envahis de sponsors plus ronflant les uns que les autres.

Parmi eux se trouvent une belle histoire. Un clin d’œil du passé. Un renvoi aux premières heures du tournoi parisien.

Comme sur les bords du Nil, les alligators grouillent à l'intérieur des stades de Roland-Garros. Devant chacun d'eux, leur nom unique: Lacoste. Blanc sur fond vert, la gueule grande ouverte, le reptile se montre prêt à croquer qui veut se faire mordre.

Si aujourd'hui, ces lézards géants sont laissés immobiles sur leur panneau, il fut une époque où Lacoste régnait en Maître sur le domaine de la Porte d'Auteuil.

Le premier vainqueur

René Lacoste est tout simplement le premier vainqueur des Internationaux de France, créés en 1925.

Deux ans plus tôt, alors que René Lacoste se destine à une carrière de tennisman depuis peu, le Français se retrouve à Boston, aux États-Unis, en vue de disputer une rencontre de Coupe Davis. Dans les rues, le natif de Paris aperçoit une valise en peau de crocodile. Sous le charme, son entraîneur de l'époque, Allan Muhr, lui promet de la lui offrir en cas de victoire.

Ce jour là, René Lacoste s'incline. Il ne verra pas la couleur du bagage. Mais un journaliste américain ayant eu vent de l'affaire en joue pour commenter que "malgré la défaite, Lacoste s'est battu comme un vrai alligator".

L'histoire est lancée. Cette image lui colle littéralement à la peau. Réputé pour ne pas lâcher sa proie, une fois celle-ci entre ses crocs, le Parisien l'achève.

Dorénavant, Lacoste sera le reptile du circuit. Six ans plus tard, René Lacoste arbore son premier crocodile sur la poche de son veston. Dès 1933, la marque est lancée pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui.

Au total, René Lacoste gagnera trois fois Roland-Garros. En plus de 1925, il remportera le tournoi en 1927 et 1929, alors qu'il accédait aux finales de 1926 et 1928.

La marque reptilienne deviendra un sponsor presque emblématique des Internationaux de France à partir de 1971. Un bel hommage, non pas moins lucratif, à son champion, René Lacoste.