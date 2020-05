Le tennisman Guillermo Perez-Roldan est revenu sur les violences que lui infligeait son père et entraîneur, lors d'une interview accordée au quotidien La Nacion.

L'Argentin Guillermo Perez-Roldan, double vainqueur de Roland-Garros juniors et 13e mondial en 1988, s'est pour la première fois confié sur les mauvais traitements que lui faisait subir son père. Ainsi, il explique notamment qu'il a évolué dans un véritable climat de terreur. "explique Roldan.

Si la rigueur et la sévérité de son père en tant qu'entraîneur ont aidé Guillermo Perez-Roldan à grimper les échelons dans le milieu du tennis, l'Argentin âgé de 50 ans se dit aujourd'hui traumatisé. "Il me mettait la tête dans le bain ou m'attachait sur un lit", se souvient-il. Il va même encore plus loin en révélant que ses parents lui auraient volé entre quatre et cinq millions de dollars durant sa carrière. L'ancien joueur de tennis aurait même été obligé d'emprunter de l'argent à sa grand-mère pour vivre par la suite.