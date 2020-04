L'Espagnol a vécu une mauvaise expérience avec Alexander Zverev.

Vainqueur de 16 tournois dont un Roland Garros (en 2003), l'ancien numéro un mondial Juan Carlos Ferrero a travaillé avec plusieurs joueurs après avoir pris sa retraite sportive à la fin de l'année 2012. L'Espagnol a notamment collaboré avec l'Allemand Alexander Zverev (22 ans), considéré comme l'un des plus grands talents de la nouvelle génération. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que cela s'est plutôt mal passé : "Il avait beaucoup de hauts et de bas au cours d’un match et je pense que c’est pour cette raison qu’il n’a pas encore gagné un Grand Chelem. À l’entraînement, il passait trois heures sur le terrain, mais il ne produisait pas de la qualité plus de 1h30. Il y avait des protestations, des arrêts, de la colère et des distractions. À l’époque, nous sommes entrés en conflit en raison de son manque de ponctualité et de respect pour les membres de l’équipe, même si son père m’a beaucoup aidé. Il était vraiment très irrégulier", a déclaré Ferrero au quotidien L'Équipe.

Mais pour lui, Zverev, n'est pas un cas isolé car toute la nouvelle génération serait dans le même cas, ce qui expliquerait pourquoi le Big Three, Novak Djokovic - Roger Federer - Rafael Nadal n'aurait toujours pas été remplacé : "Gagner beaucoup d’argent quand vous êtes jeune peut vous donner le vertige. À ce moment, l’environnement du joueur et son rôle sont des facteurs clés. Ils ont trop de distractions hors du terrain. Je les regarde s’amuser sur Instagram et ne pas penser au tennis comme nous à l’époque. Pour vaincre Federer, Nadal ou Djokovic, Zverev et les autres doivent s’améliorer en dehors du terrain : de la diététique à la préparation physique", a-t-il conclu.