Dans un an, l’ATP organisera sa toute première édition de la World Team Cup ou, si vous préférez, la Coupe du monde des nations à la sauce ATP. Quelques semaines après la finale de la Coupe Davis new-look, qui est également une forme de Coupe du monde par équipe, mais à la sauce ITF, le monde du tennis prendra donc le chemin de Sydney et de Brisbane. Deux Coupes du monde en deux mois, telle est l’absurdité de la guerre entre l’ATP et l’ITF.

Cette World Team Cup démarrera le 3 janvier pour une durée de dix jours, ce qui en fera la grande répétition générale à une semaine de l’Open d’Australie.

Ce Mondial regroupera les meilleurs du monde pour un événement par équipes qui offrira 750 points ATP.

Alors que la Coupe Davis est boudée par les leaders du circuit, la World Team Cup a bien compris qu’il fallait le soutien de deux patrons pour avoir l’assentiment du circuit. Il semble que Roger Federer et Novak Djokovic aient accepté le concept, qui sera doté de plus de 13 millions d’euros.

Dans les grandes lignes, cette "ATP Cup", comme elle se surnomme, ressemble furieusement à la Coupe du monde jouée à Dusseldorf entre 1978 et 2012. Elle ne passionnait pas beaucoup les foules, au passage.

Sydney 2020 accueillera donc pour trois éditions vingt-quatre pays qui seront répartis en six groupes qui batailleront pour figurer dans une phase finale à huit. Comme en Coupe Davis, chaque pays peut aligner cinq joueurs qui disputeront deux simples et un double. Les pays seront sélectionnés en fonction du classement de leur no 1 national.

L’ATP a donc répondu à sa manière au projet de l’ITF, en croisant les doigts pour que le tennis, pris en otage depuis un an entre les deux Mondiaux, ne soit pas le grand perdant de ce cirque de mauvais goût.