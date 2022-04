L'ATP, qui gère le circuit professionnel masculin de tennis, a estimé "injuste" la décision prise mercredi par Wimbledon d'exclure les joueurs russes et bélarusses pour sanctionner l'invasion de l'Ukraine par la Russie et envisage des sanctions.

"Nous estimons que la décision prise unilatéralement aujourd'hui (mercredi) par Wimbledon (...) d'exclure les joueurs russes et bélarusses des tournois sur gazon cette saison est injuste et peut causer un précédent dommageable au tennis", indique l'ATP dans un communiqué. "La discrimination basée sur la nationalité constitue également une violation de nos accords avec Wimbledon aux termes desquels la participation d'un joueur n'est basée que sur son classement. Nous allons maintenant analyser (...) la suite à donner à cette décision", ajoute le texte.

Mercredi, Wimbledon a annoncé voir exclu les Russes et les Bélarusses de l'édition 2022 du Majeur sur gazon en raison de la guerre en Ukraine, devenant le premier tournoi de tennis à écarter individuellement ces joueurs.

Daniil Medvedev, N.2 mondial, Andrey Rublev (8e), Aryna Sabalenka (4e et demi-finaliste l'an dernier), Anastasia Pavlyuchenkova (15e) et Viktoria Azarenka (ex-N.1 aujourd'hui 18e) ne pourront donc pas défendre leurs chances à Londres.

"Dans les circonstances d'une agression militaire injustifiée et sans précédent, il serait inacceptable que le régime russe tire le moindre bénéfice de la participation de joueurs russes ou bélarusses", explique le tournoi dans un communiqué. Cette décision pourrait être revue si les "circonstances changent radicalement d'ici juin", ajoute le texte.

"Nous reconnaissons que cette décision est dure pour les personnes individuellement affectées, et c'est avec tristesse qu'ils vont souffrir des actes des leaders du régime russe", ajoute le président du All England Club qui accueille l'épreuve, Ian Hewitt.

Suivant les recommandations du Comité international olympique (CIO), les sportifs russes et bélarusses ont été bannis de nombreuses compétitions d'athlétisme, de patinage artistique ainsi que des Jeux paralympiques de Pékin, du Mondial de football, des Mondiaux de natation...

En tennis, les tournois en Russie et au Bélarus ont été annulés, tandis que les deux nations ont été exclues des compétitions par équipes (Coupe Davis et Billie Jean King Cup, toutes deux remportées par la Russie l'an dernier). Mais à titre individuel et sous bannière neutre, les joueurs et joueuses de ces deux pays sont à ce jour autorisés à jouer les tournois ATP et WTA.

Toutefois, les quatre tournois du Grand Chelem, Open d'Australie, Roland-Garros, Wimbledon et US Open, sont indépendants des circuits hommes et femmes.

A ce jour, la Fédération française (FFT) qui organise Roland-Garros (22 mai-5 juin) et l'américaine (USTA) qui organise l'US Open (29 août-11 septembre) n'ont pas prévu d'exclure les joueurs russes et bélarusses.

La Lawn Tennis Association (LTA), qui supervise les principaux tournois de préparation à Wimbledon, a décidé de s'aligner sur la mesure prise par le Majeur et à n'accueillir aucun Russe ou Bélarusse au Queen's ou à Eastbourne notamment. Une décision saluée par Wimbledon pour sa "cohérence".