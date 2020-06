Le calendrier de la fin de saison a été dévoilé en partie par l'ATP et la WTA.

La saison reprendra aux États-Unis avec les tourois de Washington (à partir du 14 août) et Cincinnati (à partir du 22 août) avant l'US Open, deuxième Grand Chelem de la saison après l'Open d'Australie disputé en janvier. Le tournoi de Cincinnati se déroulera bien à New York et non dans la ville de l'Ohio.

Ensuite, les joueurs se dirigeront vers l'Europe avec les tounois sur terre battue de Kitzbühel, Madrid et Rome avant que Roland Garros ne débute le 27 septembre prochain.

La suite du calendrier n'a pas encore été dévoilé par l'ATP.

Dans le même temps, la WTA a également dévoilé son programme de fin de saison avec une reprise dès le 3 août à Palerme. Les tournois vont ensuite s'enchaîner aux États-Unis dans le courant du mois d'août, en Europe au mois de septembre avec évidemment en point d'orgue Roland Garros, Les mois d'octobre sont quant à eux réservés pour les tounois asiatiques, notamment à Pékin, Shenzhen ou Tokyo.