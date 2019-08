Banaliser des comportements inadaptés est dangereux. Nick Kyrgios est devenu le maître des provocations. Ses fans comme ses détracteurs ne comptent plus les insultes, les services par le bas, le mobilier fracassé, les matchs balancés ou encore les piques décochées devant les journalistes.

Lors de son entame de tournoi, l’Australien avait laissé une impression positive. Nick la terreur était même auteur d’un tennis sérieux. Il en a profité pour écarter l’Américain Steve Johnson 6-3, 7-6 (1), 6-4.

Il s’est alors rattrapé lors du point presse d’après-match. Il a d’abord assuré que l’amende de 113 000$ reçue à Cincinnati ne l’avait pas dérangé. Il avait été reconnu coupable d’insultes envers l’arbitre, de crachats et de jets de raquette. Au lieu d’en rester là, le bad boy a été plus loin dans son analyse du système. "L’ATP est quand même pas mal corrompue, donc ça ne me dérange pas du tout."

Quand un confrère a voulu le relancer sur le terme corrompu, Nick Kyrgios n’était plus d’humeur à s’entendre sur le sujet. "J’ai reçu une amende de 113 000$. Mais pourquoi une telle amende ? En fait, pourquoi parlons-nous de quelque chose qui s’est passé trois semaines auparavant alors que je viens de découper mon adversaire du premier tour en trois sets ? Avez-vous déjà juré contre quelqu’un auparavant ? Vous n’êtes pas un sportif professionnel."

L’ATP lui avait déjà demandé de voir un psy fin 2018. On ne parle plus des amendes. Cette énième provocation dont la gravité est maximale ne restera pas impunie. L’ATP osera-t-elle le suspendre ?