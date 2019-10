L'Australie disputera la phase finale de la nouvelle Coupe Davis à Madrid (18-24 novembre) avec son équipe la plus forte. Le capitaine australien Lleyton Hewitt a sélectionné Alex de Minaur (ATP 28), Nick Kyrgios (ATP 30), John Millman (ATP 53), Jordan Thompson (ATP 55) et John Peers (ATP 30 en double).

L'Australie est avec la Colombie l'adversaire de la Belgique en phase de groupes. "Nous alignons l'une de nos plus fortes sélections de ces dernières années", a déclaré Hewitt. "Nous avons tellement de choix chez les messieurs. C'était une sélection difficile, mais je suis ravi que les gars soient prêts à s'unir une fois de plus pour leur pays."

De Minaur, 20 ans, a remporté en 2019 ses trois premiers titres ATP (Sydney, Atlanta ey Zhuhai). L'enfant terrible Nick Kyrgios, 24 ans, s'est imposé à Acapulco et Washington.

L'Australie a remporté 28 fois la Coupe Davis mais sa dernière victoire remonte à 2003.

Lundi, le capitaine de la Belgique Johan Van Herck a sélectionné David Goffin (ATP 13), Kimmer Coppejans (ATP 158), Steve Darcis (ATP 181) et les spécialistes du double Sander Gille (ATP 44 en double) et Joran Vliegen (ATP 38 en double).

La Colombie compte surtout sur la paire N.1 mondiale en double formée par Juan Sebastian Cabal et Robert Farah. Daniel Elahi Galan (ATP 210), Santiago Giraldo (ATP 252) et Alejandro Gonzalez (ATP 481) complètent l'équipe.

Les vainqueurs des six groupes (de trois équipes) et les deux meilleurs deuxièmes avancent en quarts de finale. Chaque rencontre est composée de deux matchs en simple et un en double.