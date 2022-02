En âme et conscience, Novak Djokovic ne souhaite donc pas se faire vacciner, quitte à mettre la suite de sa carrière en danger et sur pause son compteur de sacres en Grand Chelem. Il préfère officiellement être interdit de Roland-Garros ou de Wimbledon plutôt que de se laisser injecter des substances inconnues dans son corps. Dans l’absolu, c’est un choix personnel respectable. Mais, en même temps, on peut se demander si le champion serbe, ancien président du conseil des joueurs et très impliqué dans les coulisses de l’ATP Tour, montre vraiment l’exemple à suivre.