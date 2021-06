Il est désormais probable que Novak Djokovic rejoigne et dépasse Roger Federer et Rafael Nadal au nombre de victoires dans les tournois du Grand Chelem. En matière de popularité et de charisme, le champion serbe est toutefois loin de défier ses deux grands rivaux, un peu comme s’il ne parvenait pas - malgré sa domination actuelle - à asseoir sa légitimité en haut de l’affiche.