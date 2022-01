On entend, ici ou là, des commentaires ironiques sur les résultats récents de David Goffin et, de façon plus globale, sur la situation actuelle du tennis belge. Qu’elle semble loin, de fait, l’époque où Justine et Kim collectionnaient les titres du Grand Chelem et où nos équipes nationales se hissaient en finale de la Coupe Davis ou de la Fed Cup.

(...)